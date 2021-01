Sie ist eine junge, selbstbewusste Frau und unzufrieden in ihrer Ehe. Ihr Mann ist ein langweiliger Typ, der ständig Affären hat. Da schaut sich auch die Gattin, Eurydike, anderweitig um. Und dann geht es heiß her in Himmel und Hölle – bis die Stimme der Moral laut wird. So in etwa könnte man die Handlung von Jacques Offenbachs Operette "Orpheus in der Unterwelt" beschreiben. In Balingen (Zollernalbkreis) kommt das Musiktheater jetzt in einer ganz neuen Version auf die Bühne: als Eigenproduktion der dortigen Stadthalle. Schüler aus Balingen und Mössingen stehen mit der arcademica sinfonica, dem Balinger Opernchor und Solisten der Musikhochschule Stuttgart auf der Bühne. Das sind mehr als hundert Beteiligte. Am Freitag, 6. März, ist Premiere.