Polizei sucht am Albrand nach möglichem Unfallopfer

Beim Albaufstieg über die Genkinger Steige im Kreis Reutlingen hat die Polizei am Samstag nach einem möglichen Unfallopfer gesucht. Vormittags war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Laut Polizei wurden die Beamten von Bergwacht, Rettungsdienst und elf Hunden unterstützt. In der Nacht zum Samstag war ein Auto zwischen dem Reutlinger Teilort Gönningen und Sonnenbühl-Genkingen von der Straße abgekommen. Es stürzte einen Abhang hinunter und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Aufgrund der Spurenlage wurde befürchtet, dass noch eine Person im Fahrzeug gesessen hatte. Am späteren Samstagnachmittag wurde die Suche ergebnislos eingestellt.