per Mail teilen

In Rottweil ist am Wochenende erneut ein Parkplatz Treffpunkt der Autoposer- und Party-Szene geworden. Die Polizei sprach nach eigenen Angaben rund 30 Platzverweise aus. Sechs Personen hielten sich zudem nicht an das Infektionsschutzgesetz. Bereits im Vorfeld wurde einem 24-jährigen Autofahrer der Führerschein abgenommen. Laut Polizei war er zu schnell unterwegs und alkoholisiert.