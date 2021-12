Mutmaßlicher Automatenaufbrecher gefasst

Die Polizei in Rottweil hat in der Nacht zum Mittwoch einen jungen Mann festgenommen, der vermutlich Automaten aufgebrochen hat. Kurz vor Mitternacht ging bei der Polizei ein Hinweis ein, dass sich mindestens zwei Personen an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Wenige Minuten später rückten mehrere Streifen an, die noch einen jungen Mann dort entdeckten, der aber plötzlich sehr schnell davonrannte. Später kontrollierte eine Streife einen 21-Jährigen, auf den die Täterbeschreibung genau passte.