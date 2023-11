Beim Horber Bahnhof steht seit kurzem ein Automat, an dem unter anderem Cannabis-Produkte angeboten werden - ohne Erlaubnis. Die Polizei geht nun der Sache nach und ermittelt.

Seit einigen Tagen steht am Bahnhof in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) ein Automat, an dem man neben Snacks auch Produkte mit Cannabinoiden kaufen kann. Von außen sieht das Gerät aus wie ein ganz normaler Automat. Süßigkeiten und Getränke stehen da ordentlich in Fächern. Eine Reihe darüber kleine weiße Packungen mit einem Häschen und einer Cannabis-Pflanze aufgedruckt: CBD, THC und HHC bis zu 250 Milligramm Cannabinoide.

Automat nicht genehmigt von Stadt Horb

Laut Angaben der Stadt Horb wurde der Automat auf dem Bahnhofsplatz ohne eine gewerberechtliche Genehmigung aufgestellt. Wegen der Inhalte im Automat hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten haben bestätigt, dass in dem Automaten CBD-Produkte angeboten werden. CBD wirkt laut Polizei entkrampfend, entzündungshemmend, angstlösend und gegen Übelkeit wirken.

"Hanf und deren Pflanzenteile unterliegen nicht dem Betäubungsmittelgesetz, wenn deren Gehalt an THC 0,2 Prozent nicht übersteigt, wie zum Beispiel bei CBD-Produkten."

Wie es mit dem Cannabis-Automaten am Bahnhof in Horb weitergeht, ist noch offen. SWR Tim Richter

Meinungen zum Cannabis-Automaten

Auf Nachfrage des SWR finden Passantinnen und Passanten den Automaten "nicht schlimm". Man lebe schließlich im 21. Jahrhundert. Allerdings sei der Standort problematisch: Viele Kinder kommen hier auf dem Weg zur Schule vorbei. Die könnten vom Cannabis-Automaten "zum Ausprobieren verleitet werden".

Der Schwarzwälder Bote hatte zuerst über den Automaten berichtet.