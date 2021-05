per Mail teilen

Veranstalter und Kunstschaffende sind zurzeit fast arbeitslos, normale Auftritte noch ausgeschlossen. Autokinos bieten oft die einzige Möglichkeit für Veranstaltungen mit Publikum. In Rottenburg gibt es jetzt eine Kulturbühne für Besucher im Auto.

Die beiden Veranstaltungs-Agenturen "ahorn" und "EventSolutions" haben 18 Abende volles Programm zusammengestellt. Sie hatten gerade auch wenig zu tun. So kamen sie auf ihre Idee zu "AutoKult": Eine Art Autokino ohne Kino, dafür mit Kultur. Zugute kam ihnen dabei, dass sie viele Stars persönlich kennen. So haben Anita und Alexandra Hofmann, Ernst und Heinrich, Heinrich del Core, Bernd Kohlhepp und viele andere schnell zugesagt.

Jetzt grüner Rasen, bald Raum für das anrollende Publikum. Im Hintergrund die Rottenburger Kulturbühne. AutoKult Bühne

Helge & das Udo eröffnen am Donnerstag das Programm auf der Rottenburger Kulturbühne mit ihrem Auftritt "Läuft!". Anita und Alexandra Hofmann treten am Samstag auf, Dietlinde Ellsässer ist gleich drei Mal dabei, in unterschiedlichen Formationen.

Die Bühne auf dem Freigelände hinter der Rottenburger Festhalle ist bereits aufgebaut. 130 Autos finden Platz. Verteilt werden sie wie bei Klassenfotos, die Großen müssen nach hinten. Autos, die höher sind als 1,65 Meter müssen ihren Platz in der letzten Reihe vorher reservieren.

Helge und das Udo machen den Auftakt: "Läuft!" Reiner Pfisterer

Der Ton kommt per UKW auf's Autoradio. Hupen ist wegen der Anwohner verboten. Man klatscht, indem man Lichthupe gibt, und man lacht, indem man die Scheibenwischer quietschen lässt.

Streng nach Vorschrift

Ansonsten gelten die üblichen Corona-Bestimmungen: Das Auto verlassen darf man nur, wenn man mal muss. Dabei gelten Masken- und Abstandspflicht.

Für die Künstler sei AutoKult eine willkommene Möglichkeit, nicht aus der Übung zu kommen, sagte Organisator Andy Wachendorfer im SWR. Für viele sei ihr Auftritt vor Autos auch eine Chance, sich finanziell über Wasser zu halten.