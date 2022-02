In Zimmern ob Rottweil (Kreis Rottweil) ist am Dienstagnachmittag ein Autofahrer in eine Hauswand gekracht. Bei dem Aufprall wurde das Auto über einen Meter tief in eine Holzständerwand des Hauses geschoben. Der Fahrer wurde schwer verletzt in seinem Auto eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Weil die Statik des Hauses Schaden genommen hat, mussten die Bewohner das Haus verlassen. Die Ursache für den Unfall ist bisher unklar.