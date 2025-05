per Mail teilen

In Freudenstadt hat es am Montag einen lauten Knall gegeben. Ein Mann hat offenbar die Kontrolle über sein Auto verloren. Er krachte gegen ein Haus und wurde schwer verletzt.

In der Freudenstädter Stadtmitte ist am Montagvormittag ein Auto in eine Hauswand gekracht. Vermutlich hatte der Fahrer einen medizinischen Notfall erlitten. Das hat die Polizei dem SWR mitgeteilt.

Großer Schreck: Dieses Auto ist in ein Freudenstädter Reisebüro gefahren. Der Fahrer hat sich dabei schwer verletzt. Pressestelle Feuerwehr Freudenstadt

Freudenstadt: Blumenkübel wurde gegen Scheibe geschleudert

Der Mann sei in Richtung Marktplatz unterwegs gewesen. Da habe er plötzlich die Kontrolle über sein Auto verloren und krachte gegen die Scheibe eines Reisebüros. Laut Feuerwehr wurde ein schwerer Blumenkübel durch den Unfall gegen das Haus katapultiert. Die Schaufensterscheibe des Reisebüros ist kaputtgegangen. Der Mann hat sich schwer verletzt und wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.