Die Polizei hat im Landkreis Kronach in Bayern eine Frau festgenommen, die mit einem teuren Auto unterwegs war, das in Rangendingen im Zollernalbkreis gestohlen worden war. Die 30-Jährige soll versucht haben, das Auto außer Landes nach Polen zu bringen. Jetzt sitzt sie in Untersuchungshaft.