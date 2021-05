Die Polizei hat offenbar eine Serie von Autoaufbrüchen in Albstadt (Zollernalbkreis) aufgeklärt. Sie ermittelte zwei 20-Jährige als Täter. Die beiden sollen rund 40 Autos aufgebrochen und Geld, Dokumente, Bankkarten oder Elektronikartikel gestohlen haben. Mit den Bankkarten sollen die Männer eingekauft haben. Laut Polizei verursachten sie Schaden im fünfstelligen Bereich. In der Wohnung eines Verdächtigen beschlagnahmten die Beamten mutmaßliches Diebesgut. Wer in den vergangenen Monaten in Albstadt Opfer von Autodieben wurde, soll sich bei der Polizei Albstadt melden.