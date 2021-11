ADAC: Autos vor dem Winter prüfen

Ist mein Auto winterfest? Sich diese Frage zu stellen, ist kein Fehler, denn gerade in dieser Jahreszeit braucht es eine sichere Technik. Der ADAC bietet derzeit Sicherheitschecks an.

Vor allem ältere Fahrzeuge haben manchmal "kleine Wehwehchen", sagte Peter Fuchs, Teamleiter beim ADAC-Prüfdienst am Dienstag in Reutlingen. Da kann ein Licht plötzlich nicht mehr funktionieren oder die Bremskraft nachlassen. Das merkt man so einfach nicht und wenn keine Inspektion ansteht, können solche Mängel gerade im Winter gefährlich werden. Fuchs weiß auch, dass viele Menschen aus Kostengründen nicht einfach in eine Werkstatt gehen. Der Prüfdienst bietet die Tests kostenlos an - auch für Nichtmitglieder.

Der mobile Prüfdienst steht auf Parkplätzen

Der zehn Meter lange Container des ADAC wird mit einem Lastwagen transportiert und fährt von Ort zu Ort. Über eine Rampe werden die Autos rein- und rausgefahren; bei Bedarf kann mit einer Hebebühne auch die Unterseite des Fahrzeugs angeschaut werden. Bis Mitte der Woche steht die Prüfstelle in Reutlingen, am Donnerstag und Freitag dann in Horb am Neckar.

Hier können Sie Ihr Auto checken lassen:

Geprüft werden Reifenprofile, Bremskraft, Bremsflüssigkeit und Stoßdämpfer. Auch die Lichtanlage wird getestet, denn nicht selten ist eine Lampe kaputt, was die Fahrer gar nicht bemerken, weiß Autoexperte Fuchs aus Erfahrung. In der dunklen Winterzeit werde man dann aber leicht übersehen. Wichtig sei auch, den Frostschutz im Kühlwasser zu messen und die Spur des Wagens zu prüfen.

Sicheres Fahren

Die Ergebnisse der Tests werden in einem Protokoll aufgeschrieben. Das bekommen die Autofahrer und können dann selbst entscheiden, was sie damit machen. Probleme könnten so jedenfalls frühzeitig erkannt werden und helfen, Autopannen zu vermeiden, heißt es beim ADAC. Doch mehr als auf Mängel hinweisen können die Prüfer nicht. "Wir können keinen zwingen", sagt Peter Fuchs. Aber wer kommt, habe ja meist schon ein Interesse, sein Auto wintertauglich zu machen.