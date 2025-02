per Mail teilen

Ein Verkehrsunfall am Samstagmorgen hat auf der A81 bei Rottenburg für Stau gesorgt. Mehrere Menschen wurden verletzt. Laut Polizei entstand Sachschaden von einer halben Million Euro.

Auf der Autobahn 81 Stuttgart in Richtung Singen hat es am Samstagmorgen gegen 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben. Teilweise war die Autobahn in Richtung Singen gesperrt. Mittlerweile ist ein Fahrstreifen wieder geöffnet. Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden teilweise schwer verletzt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund eine halbe Million Euro. Zwischenzeitlich wurden die Verkehrsteilnehmer, die sich unmittelbar vor der Unfallstelle mehrere Stunden im Stau befanden und nicht von der Autobahn ausgeleitet werden konnten, durch Helfer mit Getränken versorgt. Neben der Feuerwehr Herrenberg war auch das DRK mit acht Fahrzeugen vor Ort.

A81 bei Rottenburg: Sattelzug rammt Autotransporter

Laut einer Mitteilung der Polizei befuhr ein Sattelzug-Fahrer einer Spedition den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Singen. Bei Rottenburg kollidierte er aus ungeklärter Ursache mit einem Fahrer eines Autotransporters, der vermutlich von einem Parkplatz auf die Autobahn 81 aufgefahren war.

Fahrer wird eingeklemmt und schwer verletzt

Infolgedessen wechselte der Fahrer eines weiteren LKW auf den linken Fahrstreifen, um auszuweichen. Dabei touchierte ein Autofahrer mit dem Heck des Sattelzuges des vorausgegangenen Unfalls. Der Fahrer des Autos wurde durch den Unfall eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Beifahrer wurde leicht, der Mitfahrer schwer verletzt. Beide kamen ebenfalls in ein Krankenhaus.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz

Der Fahrer des Sattelzugs der Spedition wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Der Sachschaden wird aktuell auf zirka 500.000 Euro geschätzt. Wann die Autobahn wieder vollständig befahrbar sein wird, kann aktuell noch nicht abgesehen werden.