In Rottenburg im Kreis Tübingen ist am Dienstagmorgen ein Auto in den Neckar gestürzt. Laut Polizei ist der Fahrer gerettet worden. Zunächst wurde nach weiteren Insassen im Wasser gesucht.

In Rottenburg im Kreis Tübingen ist ein Auto auf der Straße in Richtung Bad Niedernau in den Neckar gestürzt. Der Fahrer des Autos konnte gerettet werden. Gegen 8:30 Uhr ist der Alarm bei den Rettungskräften eingegangen. Die Feuerwehren aus Tübingen und Reutlingen, Polizei, Rotes Kreuz und DLRG waren mit zahlreichen Fahrzeugen und vielen Einsatzkräften vor Ort. Ein Auto ist in Rottenburg in den Neckar gestürzt. Die Einsatzkräfte konnten den Fahrer unverletzt retten. SWR Harry Röhrle, SWR Feuerwehr sucht im Neckar nach möglichen weiteren Autoinsassen Nach Angaben des Reutlinger Polizeipräsidiums ist der Fahrer unverletzt. Die Feuerwehr hatte zunächst nach möglichen weiteren Insassen des Fahrzeugs gesucht. Offenbar war der Fahrer geistig verwirrt, sodass die Polizei nicht ausschließen konnte, dass eine zweite Person dabei war. Auch eine Drohne war im Einsatz. Zur Ursache und zum Unfallhergang macht die Polizei derzeit noch keine Angaben. Das Auto wurde am späten Dienstagvormittag mit einem Schwerlastkran aus dem Neckar geholt.