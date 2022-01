per Mail teilen

Auf winterglatter Fahrbahn hat ein 21-Jähriger Mann am Montag in Dunningen (Kreis Rottweil) die Kontrolle über sein Auto verloren. Es schleuderte und blieb auf der linken Fahrbahnseite stehen. Der Autofahrer kam leicht verletzt in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Auto nicht zugelassen war und falsche Kennzeichen hatte. Den Autofahrer erwartet unter anderem ein Verfahren wegen Urkundenfälschung.