In Tübingen ist ein Auto demoliert worden, in dem eine israelische Flagge hing. Die Beschädigungen deuten auf einen politischen Hintergrund hin. Der Staatsschutz ermittelt.

Guido Kasch ist noch immer mitgenommen. Sein Auto steht beschädigt vor dem Haus: Eine Delle in der Tür - samt sichtbarem Fußabdruck und mehrere Kratzer im Lack. Den Rückspiegel hat Kasch nur mühsam mit Klebeband fixiert. Für Kasch ein krasser Ausdruck von Gewalt. Wer das gemacht hat ist unklar, doch der Grund scheint klar: Hass auf Israel. Denn Kasch hat eine Israel-Fahne im Auto hängen. Auf der Autotür daneben stehen jetzt in krakeliger Schrift die drei Buchstaben "PLM" - das steht für "Palestinian Lives Matter". Unter diesem Motto machen pro-palästinensische Gruppen im Internet auf sich aufmerksam. Doch das hier ist in den Autolack geritzt und es ist in Tübingen passiert.

Solidaritätsgottesdienst der TOS auf Tübinger Marktplatz

Kasch und seine Töchter haben vor knapp einer Woche auf dem Marktplatz an einem Solidaritätsgottesdienst für Israel teilgenommen. Eingeladen hatte die evangelische Freikirche TOS. Guido Kasch ist dort Pastor. Die Kirche fühlt sich ihren jüdischen Wurzeln sehr verbunden. An jenem Nachmittag wurde ausgelassen gefeiert und getanzt. Insgesamt waren dort 200 Menschen. Der Marktplatz war voller Israel-Flaggen. Zur selben Zeit machte in der Altstadt eine andere Gruppe mit Plakaten auf die Lage in Palästina aufmerksam. Manche präsentierten ihre Palästina-Flaggen demonstrativ neben dem Gottesdienst. Auch die Polizei bezog Position. Weiter passierte nichts. Den Schaden am geparkten Auto entdeckte die Familie erst später.

"Das war dann erstmals schon ein Schock!"

Denn Übergriffe dieser Art kannte die Familie bislang nicht. Beschimpfungen und Drohungen aber sehr wohl. Die Tochter Kim zum Beispiel spielt in einer Kirchenband.

"Wir haben auch einen Post gemacht, wo wir uns mit der Israel-Flagge gezeigt haben und da kam eine Welle von Hasskommentaren darunter. Auch an mich direkt wurden Todesdrohungen ausgesprochen."

Todesdrohungen also in sozialen Netzwerken für Menschen, die sich mit Israel-Fahne im Internet zeigen. Die Familie aus Gomaringen macht das aus persönlicher Verbundenheit.

"Wir haben viele Freunde in Israel. Als wir den ganzen Konflikt in den Nachrichten gesehen haben, dachten wir, wir wollen auch unser Zeichen gegen diesen aufflammenden Antisemitismus in Deutschland setzen."

Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen

Wie viel Judenhass im Israelhass steckt, der die Tübinger Attacke ausgelöst hat, sagt die Landeszentrale für politische Bildung, sei schwer zu sagen, so lange man nicht weiß, wer genau die Tat begangen hat. Oft seien die Grenzen fließend. Als politisch motiviert gilt die Tat auf jeden Fall. Die Polizei ermittelt. Auch der Staatsschutz hat sich eingeschaltet. Laut Polizei ist es der erste Zwischenfall dieser Art. Sie habe derzeit keine Hinweise, dass sich nach dem neuerlichen Aufflammen der Gewalt im Nahost-Konflikt politische motivierte Übergriffe in der Region häufen. Rund 10.000 Menschen haben am Pfingst-Wochenende an Protesten wegen des Nahost-Konflikts teilgenommen, so das baden-württembergische Innenministerium.