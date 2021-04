Wegen eines Fahrfehlers ist ein 39-Jähriger in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) am Mittwochabend eine Böschung hinuntergefahren und hat die Hausfassade einer Wäscherei durchschlagen. Laut Polizei entstanden am Gebäude und am Auto Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.