Am Donnerstag ist ein Autofahrer bei Alpirsbach (Kreis Freudenstadt) so stark von der Fahrbahn abgekommen, dass er sich mit seinem Wagen überschlug und auf dem Dach landete. Laut Polizei kam er schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Landesstraße 415 war am frühen Morgen für etwa eine Stunde voll gesperrt.