Laut Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald bekommen exportstarke Unternehmen die Ausbreitung der Infektion negativ zu spüren. Andere profitieren: Nudelhersteller zum Beispiel.

Betriebe, die Geschäfte mit China und Italien machen, sind von den Auswirkungen am stärksten betroffen: Der Handel ist, so die IHK, geschwächt, weil die Waren oft in Häfen festhängen. Aber viele Branchen profitieren auch vom Virus. Bei Albgold in Trochtelfingen (Kreis Reutlingen) etwa gehen mehr Nudeln über die Theke als sonst. Gleich 50 Prozent mehr Nudeln sind am Wochenende im Internetshop der Firma Tress in Münsingen (Kreis Reutlingen) verkauft worden. Ähnlich gut geht es bei der Nudelmanufaktur Morlok in Bad Teinach-Zavelstein (Kreis Calw). Bereits ausverkauft sind Desifektionsmittel. Selbst Apotheken müssen auf Nachlieferungen warten.

Desinfektionsmittel jetzt fest installiert

Zwei Messen in Tübingen und Reutlingen am Wochenende wurden nicht abgesagt. Aber die Veranstalter haben dem SWR bestätigt, dass deutlich weniger Besucher kamen als in den Vorjahren. Bei der Reutlinger Gesundheitsmesse wurden rund 6.000 Besucher gezählt, etwa 1.500 weniger als bei der letzten Messe. Einige Aussteller hätten bereits schon vorher abgesagt. Zur Tübinger Messe "Für die Familie" kamen am ersten Wochenende statt der erwarteten 32.000 Besucher nur rund 19.000. Laut Veranstalter gibt es dort überall Desinfektionsmittel-Spender. Die würden auch gut genutzt. Manche Besucher hätten sogar welche mit nach Hause genommen. Deshalb seien die Spender jetzt fest angebracht worden.

Veranstalter reagieren unterschiedlich

Die Spielzeugbörse bei den Technischen Betrieben in Reutlingen am kommenden Samstag ist bereits jetzt abgesagt. Dorthin kommen üblicherweise um die 400 Menschen, darunter viele Kinder. Und die wolle man vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Auch das Museum Boxenstop in Tübingen hat für Dienstag eine Veranstaltung abgesagt. Da sollten Formel1-Saftey-Car-Fahrer Bernd Mayländer und Formel 1-Experte Michael Schmidt zu Besuch kommen. Weil die aber letzte Woche noch bei Testfahrten in Barcelona mit italienischen Fahrer zusammen waren, hat man das Ganze vorerst verschoben.

Andere Veranstaltungen finden dagegen statt. Die Vesperkirche in Calw zum Beispiel. Sie beginnt am Dienstag. In Rücksprache mit dem Gesundheitsamt gebe es keinen Grund, die Vesperkirche in der Stadtkirche ausfallen zu lassen. Allerdings haben 30 von 280 ehrenamtlichen Helfern abgesagt.