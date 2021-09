Reaktionen auf Entscheidung zur Auskunftspflicht

Im Sozialbereich dürfen Arbeitgeber die Beschäftigten nach ihrem Impfstatus befragen. Das hat der Bundestag am Dienstag beschlossen. Die Reaktionen in der Region sind gespalten.

Wer in einem Alten- oder Behindertenheim arbeitet, in einer Schule unterrichtet oder in einer Kindertagesstätte angestellt ist, den darf der Chef jetzt fragen, ober er oder sie geimpft oder genesen ist. Und man muss Auskunft geben. Der Bundesrat soll der Regelung am Freitag zustimmen. Für die Beschäftigten ist das ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Gewerkschaften lehnen die Regelung deshalb ab. Für die Arbeitgeber bedeutet es, dass sie besser planen können.

Von Pflegenden dürfen Arbeitgeber künftig den Covid-19-Impfstatus abfragen. Die Reaktionen sind unterschiedlich. dpa Bildfunk Christoph Schmidt

Fürsorgepflicht für Beschäftigte und Bewohner

Der Geschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung Bernhard Schneider ist erleichtert, dass soziale Einrichtungen künftig ihre Beschäftigten nach dem Impf- oder Genesenenstatus fragen dürfen. Die Regelung sei längst überfällig, gerade in der Arbeit mit besonders gefährdeten Personen. Das würde den Arbeitsalltag in Pflegheimen der Evangelischen Heimstiftung, etwa in Tübingen und Balingen, enorm erleichtern. Zumal der Arbeitgeber ja eine Fürsorgepflicht für die Beschäftigten und die Bewohner in den Einrichtungen habe, so Schneider.

Schutz von Pflegebedürftigen

Wenn der Arbeitgeber den Impfstatus seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kennt, kann er sie entsprechend einsetzen; ungeimpfte oder nicht genesene Beschäftigte würden dann nicht auf Stationen arbeiten, wo besonders gefährdete oder nicht geimpfte Bewohner betreut werden.

Krankenhaus in Freudenstadt zufrieden

In den Krankenhäusern ist ein Nachweis des Impfstatus schon seit dem 25. August Pflicht. Auch im Landkreis Freudenstadt wurde die Auskunftspflicht eingeführt. In allen Einrichtungen wurden die Beschäftigten über ihren Impfstatus befragt. Laut einer Klinik-Pressesprecherin hat das Personal die Abfrage positiv aufgenommen. Der Arbeitgeber jedenfalls könne besser planen und Corona-Tests für Nicht-Geimpfte oder Genesene organisieren. Das sei zwar ein Mehraufwand, aber zu bewältigen, so die Sprecherin.

An den Freudenstädter Kliniken gilt die Auskunftspflicht schon länger. Krankhäuser Landkreis Freudenstadt

Auf diesen Mehraufwand durch regelmäßige Corona-Tests will der Geschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung Bernhard Schneider in seinen Häusern am liebsten verzichten. Bisher schreibt die Corona-Verordnung des Landes vor, dass Nicht-Geimpfte oder Nicht-Genesene vier mal die Woche getestet werden, in seinen Einrichtungen werde sogar täglich beziehungsweise vor jedem Dienst getestet. Doch viel einfacher wäre es, wenn die 2-G-Regel nicht nur vereinzelt in Clubs oder Restaurants eingeführt würde, sondern in Pflegeheimen gesetzliche Pflicht werde, so Schneider. Er verstehe, dass es keine allgemeine Impflicht geben könne. Allerdings sollte es eine Impfpflicht für die Berufsgruppen geben, die mit besonders gefährdeten Menschen arbeiten, meint Schneider.

Gewerkschaft hält Auskunftspflicht für sinnlos

Verdi Baden-Württemberg lehnt die Auskunftspflicht über den Impfstatus ab. Arbeitgeber können laut Verdi-Landesbezirksleiterin Hanna Binder ohnehin weder nicht-geimpfte Beschäftigte nach Hause schicken, noch ihnen einen anderen Arbeitsbereich zuweisen.

"Die Auskunftspflicht mag im ersten Moment einleuchtend erscheinen. Bei näherer Betrachtung entpuppt sie sich leider als Etiketten-Schwindel."

Nur die Testpflicht entfalle für Geimpfte. Zumindest auf freiwilliger Basis sollten sich aber auch Geimpfte noch mit vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Tests vergewissern können, denn sie können ja leider trotz Impfung das Virus übertragen, so die Gewerkschafterin.

In Kindertagesstätten haben des die Beschäftigten naturgemäß mit Ungeimpften ohne Maske zu tun. dpa Bildfunk Picture Alliance

Kita-Beschäftigte wollen Sicherheit statt Auskunftspflicht

Gerade in den Kitas, in denen die Beschäftigten ja weiterhin ohne Maske und mit ungeimpften Kindern arbeiten, gebe es wenig Verständnis für die einseitigen Vorschriften, heißt es bei der Gewerkschaft Verdi. Entscheidend sei vielmehr, weiterhin mit guten Impfangeboten und viel Aufklärung zu arbeiten. Und ganz wichtig sei: Wo die Arbeitgeber aktiv und gemeinsam mit den Beschäftigten gute Schutzkonzepte erarbeiten, da steige auch die Bereitschaft der Beschäftigten, sich impfen zu lassen.

Unternehmern fordern Auskunftspflicht

Dem Präsidenten der IHK Reutlingen, Christian Erbe, gehen die neuen Regelungen nicht weit genug. Er hätte sich gewünscht, dass die Auskunftspflicht auf Betriebe ausgedehnt wird. Ohne zu wissen, wer geimpft sei, könnten Unternehmer die Sicherheit ihrer Mitarbeitenden nur schwer gewährleisten.

Christian Erbe, Präsident der IHK Reutlingen, wünscht sich eine Auskunftspflicht auch in Unternehmen. Pressestelle IHK Reutlingen

Er verstehe nicht, so IHK-Präsident Erbe, warum wegen Corona alle Freiheitsrechte so stark eingeschränkt werden konnten, der Datenschutz aber unantastbar bleibe. Datenschutz sei wichtig, meint Erbe, aber mit einer vorübergehenden Lockerung könnte man Freiheitsrechte zurückgewinnen. Solange der Impfstatus vieler Mitarbeiter ungewiss sei, könne man beispielsweise die Corona-Sicherheitsvorschriften im Betrieb kaum lockern, etwa mehr Personen an einem Arbeitsplatz zu erlauben oder in die Kantine zu lassen.