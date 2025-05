Als sich Hunde-Dame Rosalie beim Gassigehen losreißt und Richtung Autobahn 8 bei Leinfelden läuft, wird ihr das fast zum Verhängnis. Doch es gibt einen Schutzengel.

Eine Autofahrerin hat auf der A8 bei Leinfelden-Echterdingen einem kleinen Hund vermutlich das Leben gerettet. Die Hündin Rosalie hatte sich auf die Straße verirrt. Rückblick: Vor ein paar Wochen ist Rosalie, eine Belonka Zwetna-Hündin, mit der Tochter ihrer Besitzerin unterwegs. Die beiden gehen Gassi in Leinfelden. Eine kleine Runde nur an diesem Tag, denn es regnet stark. Plötzlich erschrickt Rosalie. Warum, ist bis heute nicht klar. Vielleicht ein anderes Tier, vielleicht ein Geräusch irgendwo. Jedenfalls: Die 5-Jährige Rosalie reißt sich los und rennt davon.

Info per Autoradio: Hund auf Autobahn

Hunde-Besitzerin Bettina Schroth ist zu diesem Zeitpunkt mit dem Auto auf dem Weg zum Einkaufen. Sie weiß die Hündin bei ihrer Tochter in guten Händen. Eigentlich. Doch dann schaltet sie das Autoradio an. "Und in dem Moment höre ich eine Gefahrenmeldung: da ist ein Hund auf der Autobahn. Und ich dachte gleich: hoffentlich ist das keiner von meinen Hunden." Da ruft auch schon die Tochter an und fragt, ob Rosalie zuhause angekommen sei. Sie sei beim Gassigehen ausgebüchst. Doch zuhause ist Rosalie nicht. Bettina Schroth befürchtet sofort das Schlimmste: "Furchtbar war das. Man denkt dann ja immer gleich an Massagenkarambolage und an Verletzte und, dass das alles mein Hund war."

Bettina Schroth und ihre Familie wohnen nur wenige Minuten von der Autobahn entfernt. Sie fahren die A8 auf und ab, suchen Rosalie überall. Erfolglos.

Aus Dankbarkeit ist Freundschaft geworden: Hunde-Besitzin Bettina Schroth (links), Hunde-Retterin Tanja Lutz (rechts) und ihr Lebensgefährte Reinald Riede. SWR Katharina Kregel

Autobahn A8: "Du, da ist ein Hund"

Tanja Lutz und ihr Lebensgefährte aus Marbach im Kreis Reutlingen sind an diesem Tag unterwegs von Stuttgart nach Reutlingen. Auf der Autobahn Höhe Leinfelden geraten sie in einen Stau. Plötzlich sehen sie vor sich etwas auf der Fahrbahn umherflitzen. Sie können zunächst nicht erkennen, was es ist. "Und ich sage zu meinem Mann: du, das ist ein Hund. Ich steige jetzt aus und versuche den einzufangen", sagt Tanja Lutz.

Die 52-jährige Feuerwehrfrau steigt aus dem Auto, betritt die Autobahn und begibt sich damit selbst in Gefahr. Sie vergewissert sich, dass von hinten kein Auto kommt und ruft den verängstigten Hund.

"Schatzi, Schatzi komm her. Komm her zu mir!

Hund Rosalie wird bei der Polizei abgegeben

Tanja Lutz erinnert sich: "Sie kam dann direkt auf mich zugelaufen. Das Hundle war natürlich total durchnässt. Aber ich hab sie hochgenommen und bei meinem Mann in den Fußraum gesetzt. Tja, und dann hatten wir plötzlich einen Hund im Auto." Ins Tierheim wollen die beiden die durchnässte Hündin nicht bringen. Was aber tun? Schließlich fahren sie die nächste Polizeistation an. Mit der Bitte, über Rosalies Schicksal auf dem Laufenden gehalten zu werden, geben sie die Hündin dort ab.

Hund fängt an zu winseln, als er seinen Namen hört

Weil Hundebesitzerin Bettina Schroths Suche in zu diesem Zeitpunkt immer noch erfolglos ist, nimmt auch sie ihrerseits Kontakt mit der Polizei auf. Und tatsächlich: Die Beamten haben eine gute Nachricht für sie. Auf dem Polizeirevier sitzt eine kleine Hündin. "Am Telefon haben die uns gefragt, wie der Hund heißt. Wir haben gesagt, sie heißt Rosalie. Und dann hat der Beamte sie angesprochen und sie hat ganz doll angefangen zu winseln und da hat er gesagt: ja, die ist es", erzählt Bettina Schroth erleichtert.

Hundebesitzerin: Dankbar für Rettung

Rosalie kann zurück nach Hause zu ihrem Frauchen. Noch am selben Abend nimmt Bettina Schroth Kontakt mit Rosalies Rettern auf. "Ich war einfach nur dankbar. Nicht nur weil Tanja Rosalie gerettet hat, auch weil sie ihr eigenes Leben dabei riskiert hat. Sowas ist heute nicht mehr selbstverständlich."

Tanja Lutz wiederum ist froh, dass alles so glimpflich ausgegangen ist. "Wir waren glücklicherweise zur richtigen Zeit am richtigen Ort."