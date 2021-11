Ausgangssperren für Ungeimpfte fast flächendeckend

In den meisten Landkreisen zwischen Neckar und Alb gelten inzwischen nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte. Sie greifen, sobald die Inzidenz an zwei Tagen in Folge über 500 liegt. Das ist in den Kreisen Calw, Freudenstadt, Tuttlingen, Rottweil, Schwarzwald-Baar, Sigmaringen und im Zollernalbkreis längst der Fall. Ungeimpfte dürfen dort außerdem nur noch in Läden, die die Grundversorgung sichern - also in Supermärkte oder andere Läden, die Lebensmittel oder Hygieneartikel verkaufen. Die höchste Inzidenz in der Region hatte laut den Zahlen vom Freitag der Schwarzwald-Baar-Kreis mit 878. In den Kreisen Tübingen und Reutlingen lag die Inzidenz am Freitag noch deutlich unter der 500er-Marke.