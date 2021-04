Nach einer Kundgebung zur Situation der Kurden in der Türkei ist es am Samstag in Tübingen zu einer größeren Auseinandersetzung gekommen. Etwa 30 Teilnehmer waren zu einer Spontan-Demo durch die Innenstadt gelaufen. Dabei kam es zu Beleidigungen und einer Prügelei mit einer Gruppe Türken, so die Polizei. Einige Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.