Viele Betriebe in der Gastronomie hat die Corona-Pandemie besonders hart getroffen. Welche Auswirkungen hat das auf die Ausbildung? Die Wirtschaftsministerin hat in Tübingen nachgefragt.

Das Hotel Krone liegt nur einen Steinwurf entfernt von der Neckarbrücke, einem der Touristen-Magnete in Tübingen. Schon seit dem 18. Jahrhundert ist das Haus ein Hotel und eine Institution in der Stadt. Auch für viele junge Menschen, die in dem renommierten Haus ihre Ausbildung zur Köchin oder zum Hotelfachmann machen wollen. Vergangenes Jahr hat der Betrieb erstmals keine Azubis eingestellt. In diesem Jahr habe man dafür zwei mehr, sagt Hotelchefin Sabine Stagl-Schlagenhauff.

Landesweit Rückgang um 20 Prozent

Arbeits- und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut ist davon sichtlich beeindruckt. Sie macht im Rahmen ihrer Ausbildungsreise im Hotel Krone Station. Die Realität sieht bei vielen Ausbildungsbetrieben momentan nämlich ganz anders aus, sagt sie.

"Wir haben in der Hotellerie und Gastronomie einen Rückgang von circa 20 Prozent."

Das liege zum einen an den coronabedingten Schließungen und einer großen Unsicherheit im letzten Jahr, aber auch daran, dass man die jungen Menschen in der Pandemie schlechter erreicht habe.

Zwei Chefs und neun Azubis

Die Ausbildungsbetriebe mussten in der Krise kreativ werden. Das Hotel Krone zum Beispiel hat als „Azubi-Hotel“ den Betrieb aufrechterhalten. Von dem knapp 100-köpfigen Team waren damals nur zwei Chefs und neun Azubis im Haus. Die haben dann umso mehr gelernt, sagt Chefin Stagl-Schlagenhauff. Vielleicht mehr als ihre Vorgänger. Ministerin Hoffmeister-Kraut lobt das Engagement des Familienbetriebs. Und appelliert an die jungen Menschen, sich für einen Ausbildungsplatz zu bewerben: "Die Chancen für einen Ausbildungsplatz stehen sehr, sehr gut"