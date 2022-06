Aus für Kino Blaue Brücke

Das Tübinger Kino Blaue Brücke bleibt geschlossen. Gründe sind laut Betreiber der Zuschauerschwund wegen der Pandemie und zu hohe Kosten einer Wiedereröffnung. Er hätte dafür eine siebenstellige Summe investieren müssen, wegen baulicher Mängel und Brandschutz, so Geschäftsführer Martin Reichard. Auch die kleineren Kinos in der Region hätten massive Probleme, sagt Stefan Schlegel von den Lichtspielen Mössingen. Die nächsten Monate würden über die Existenz entscheiden. Besser sieht es beim größeren Cineplex-Kino in Reutlingen und dem Bali Kino Palast in Balingen aus: dort sei man guter Dinge, dass es wieder so werde wie vor der Pandemie, sagt Markus Müller vom Bali dem SWR.