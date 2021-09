Mobiles Plug-In Labor macht Station in Reutlingen

per Mail teilen

Schneller, flexibler und kostengünstiger. Unter diesem Druck steht die moderne Arbeitswelt. Dabei wird die Digitalisierung immer wichtiger. Das Land will auch kleinere Unternehmen dafür gewinnen.

Mit der Digitalisierungstour will das Land die Digitalisierung erlebbar machen. Was das für die Firmen konkret bedeuten kann, zeigt ein mobiles Plug-In Labor, das noch bis Freitag in Reutlingen Station macht.

Container mit digitalen Arbeitsprozessen

In einem Container werden die Entwicklung und Produktion einer Ware nachgestellt - unterstützt durch künstliche Intelligenz. So sollen Unternehmen die Vorteile eines vernetzten, digitalen Systems kennen lernen. Mithilfe geeigneter Methoden, Software und einem neuen Leitbild im Engineering könnten sich Unternehmen dem Wandel der Arbeitsstrukturen stellen und sich im Wettbewerb stark positionieren, so die Experten des Fraunhofer Instituts.

Große Unternehmen bei Digitalisierung schon weiter

Große deutsche Unternehmen seien meist eher bereit in neue Technologien zu investieren als der Mittelstand, so der geschäftsführende Institutsleiter des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) Wilhelm Bauer. Das wolle man mit der Digitalisierungstour ändern.