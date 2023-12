Das Landratsamt Tübingen will 250 Geflüchtete in einem ehemaligen Firmengebäude in Bodelshausen unterbringen. Dagegen gibt es Proteste - auch gegen die Vermieter des Gebäudes.

Große Aufregung in Bodelshausen (Kreis Tübingen) wegen einer geplanten Unterkunft für 250 Geflüchtete: Das Landratsamt will die Menschen in einem ehemaligen Firmengebäude unterbringen. Doch im Ort gibt es teils heftigen Widerstand. Die Stimmung in Bodelshausen ist inzwischen so aufgeladen, dass am Sonntagabend 300 Menschen zum Privathaus der Vermieter, der Unternehmerfamilie Hahn, zogen. Maria Hahn hat im Gespräch mit dem SWR erzählt, dass sie sich seitdem nicht mehr wohl im Ort fühlt und sogar bedroht.

Ich kann nachts nicht mehr ruhig schlafen - wir haben Kinder und Enkelkinder. Ich fühle mich nicht mehr sicher, wenn ich im Ort zum Beispiel einkaufen bin.

Maria Hahn fühlt sich im Stich gelassen

Maria Hahn ist enttäuscht vom Bürgermeister und anderen Leuten aus dem Ort, dass sie sich am Sonntagabend nicht persönlich und beschwichtigend gezeigt haben. Sie fühlt sich im Stich gelassen und sagt, die Geflüchteten hätte Bodelshausen vom Kreis Tübingen so oder so aufnehmen müssen - "dann doch lieber in einem von Security und Mitarbeitenden geschützten Gebäude als in Containern".

Gegenüber dem SWR sagte Bürgermeister Florian King (parteilos), dass ein Protest - wenn auch ein stiller - vor Privathäusern nicht in Ordnung sei. Die Versammlungsbehörde der Stadt Mössingen kläre derzeit, ob die Versammlung zulässig war. Ob sie angemeldet war, wisse er nicht. Als er von der geplanten Aktion gegen 17 Uhr am Sonntag erfahren habe, habe er sofort die Polizei informiert, dass die Bescheid weiß und die Familie schützt. Das sei dann auch geschehen. Polizisten standen auf dem Privatgelände von Familie Hahn, während die Demonstrierenden sich auf der Straße davor tummelten.

Demonstrationen vor Privatgebäuden sollten grundsätzlich nicht sein. Der private Raum sollte geschützt sein - egal wie weit die Meinungen auseinandergehen.

Das ist das Firmengelände zentral im Ort in einem Wohnviertel. Ab Februar 2024 soll es an das Landratsamt Tübingen vermietet und dann zu einer Flüchtlingsunterkunft für 250 Menschen umgebaut werden. SWR Magdalena Knöller

Bürgermeister, Gemeinderat und Anwohner gegen Flüchtlingsunterkunft

Viele Anwohnerinnen und Anwohner sowie Bürgerinnen und Bürger inklusive Bürgermeister Florian King und der Gemeinderat fühlen sich vom Landratsamt Tübingen übergangen. Sie hätten sich gewünscht, dass ihre Bedenken im Vorhinein gehört worden wären. Sie treibt vor allem die Frage um, wie das gut gehen soll mit 250 Menschen geballt auf engem Raum. Sie sorgen sich um die Sicherheit ihrer Kinder und hätten eine dezentrale Verteilung der Geflüchteten besser gefunden.

Das ist ein Gefängnis, das da entsteht! Das ist der falsche Weg - egal, ob man dort 250 Geflüchtete, Jugendliche oder Schwaben reinbringt.

Zur Einwohnerversammlung am Dienstagabend kamen rund 1.000 Bürgerinnen und Bürger und stellten dem Tübinger Landrat Joachim Walter (CDU) kritische Fragen zur geplanten Flüchtlingsunterkunft in Bodelshausen. Gemeinde Bodelshausen

Was es in Bodelshausen derzeit nicht leichter macht: Es kursieren ein Video und Aussagen mit Falschinformationen. Alle Konfliktparteien bezichtigen die jeweils andere Seite der Lüge. Die Stimmung ist aufgebracht. Viele wissen nicht mehr, was sie wem glauben sollen.

Kommt die Flüchtlingsunterkunft trotzdem?

Auch wenn es den Widerstand im Ort und die Bedenken der Anwohnerinnen und Anwohner und Bürger gibt: Der Mietvertrag ist unterschrieben. Landrat Joachim Walter (CDU) sagt, er habe keine Alternative - auch keine Alternativen von der Gemeinde erhalten. Ab Mai 2024 sollen die ersten Flüchtlinge einziehen: bis zu 140 aus der Ukraine, die laut Landrat Walter jeweils nur wenige Wochen dort sind, plus weitere 100 aus anderen Ländern wie Afghanistan und der Türkei. Vorausgesetzt der Umbau klappt und von Seiten des Baurechts spricht nichts dagegen.

Manche Anwohner trennt nur eine kleine Mauer zwischen ihrer Terrasse und der geplanten Flüchtlingsunterkunft. SWR Magdalena Knöller

Ist der Konflikt in Bodelshausen lösbar?

Wie der innerörtliche Konflikt gelöst wird, ob es zu Gesprächen zwischen den Streitparteien kommt, ist offen. Viel ist in nur wenigen Tagen kaputt gegangen - besonders Vertrauen. Da braucht es möglicherweise Vermittler auf den jeweiligen Seiten. Maria Hahn sagt, ihr Haus stehe offen für persönliche Gespräche zur Sache. Werner Rieker, der direkte Anwohner des Firmengeländes und der zum "Marsch" vor das Privathaus per WhatsApp aufgerufen hatte, zeigte sich im Gespräch mit dem SWR auch zu einem klärenden Austausch bereit. Die Frage ist, wer macht den ersten Schritt und macht ihn jemand.