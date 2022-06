per Mail teilen

Das NABU-Vogelschutzzentrum in Mössingen (Kreis Tübingen) nimmt aktuell keine weiteren Vögel auf. Mit 95 Pfleglingen sei die Kapazitätsgrenze erreicht, so das Zentrum. Dabei handle es sich überwiegend um hilflose Jungvögel, die der NABU großzieht, bis sie selbstständig sind. Eine telefonische Beratung, was für den einzelnen Fundvogel zu tun ist, gebe es aber weiterhin.