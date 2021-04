Das Tübinger Landgericht hat einen 38-jährigen Mann wegen versuchten Totschlags zu fast vier Jahren Gefängnis verurteilt. Er war im vergangenen Oktober mit seinem Auto auf mehrere Polizisten zugefahren.

Drei Jahre und zehn Monate Haft lautet das Urteil für den 38-jährigen Reutlinger. Er habe so ziemlich alles falsch gemacht, was man habe falsch machen können, sagte der Tübinger Staatsanwalt in seinem Plädoyer am Dienstag und schilderte noch einmal die Tat.

Nur Schuss auf Auto stoppte den Fahrer

Der Angeklagte war Ende Oktober 2020 mit seiner Verlobten in Streit geraten. Er schloss die Frau in ein Zimmer ein. Diese rief aus dem Fenster, sie sei eingeschlossen. Ein Nachbar verstand, sie sei angeschossen und alarmierte die Polizei. Als diese mit Blaulicht eintraf, eskalierte laut Gericht die Situation. Der 38-jährige Reutlinger sei in sein Auto gesprungen und wollte flüchten. Er sei aber in die Straße gefahren, wo die Polizeifahrzeuge die Durchfahrt blockierten, so der Richter. Anstatt umzukehren sei er gezielt nacheinander auf zwei Beamte zugefahren. Die hätten gerade noch ausweichen können. Danach fuhr der Angeklagte auf zwei Polizistinnen zu, die ihn nur durch einen Schuss auf sein Auto stoppen konnten.

Richter: "Hätte Tod in Kauf genommen"

Die Möglichkeit, die vier Polizeibeamten mit seinen Fahrmanövern zu töten, habe der 38-Jährige billigend in Kauf genommen, so der Vorsitzende Richter am Tübinger Landgericht. Weil sich der Angeklagte aber in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hätte, zur Tatzei Alkohol getrunken und Tabletten geschluckt hatte, sei er vermindert schuldfähig.