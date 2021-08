Buchstäblich auf der Felge ist ein 61-jähriger Autofahrer in Schiltach (Kreis Rottweil) nach Hause gefahren. Der Mann hatte nach Polizeiangaben mit seinem Wagen am Mittwochmorgen einen Baum neben der Straße gerammt und einen Weidezaun durchbrochen. Da nach dem Unfall Karosserieteile am Vorderreifen des Autos streiften, war der Reifen nach wenigen Metern platt. Dennoch fuhr der Mann weiter. Kurze Zeit später löste sich der platt gefahrene Reifen dann von der Felge. Mit dem blanken Metall am Vorderrad fuhr der 61-Jährige nach Hause und hinterließ deutlich sichtbare Spuren im Straßenbelag. Weil ein Zeuge die ungewöhnliche Fahrt der Polizei meldete, ermittelt diese nun gegen den Autofahrer wegen Unfallflucht.