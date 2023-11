Der Maschinenbauer HOMAG plant, in Schopfloch rund 180 Stellen abzubauen. Der Betriebsrat will das verhindern. Das Unternehmen hat deutlich weniger Aufträge als früher.

Nun ist es offiziell. Das Unternehmen HOMAG streicht an seinem Stammsitz in Schopfloch (Kreis Freudenstadt) rund 180 Stellen. Das heißt, etwa jeder zehnte Beschäftigte muss dort gehen. Diese Zahl wurde laut Betriebsrat am Donnerstag bei einer Versammlung genannt.

Ungewisse Zukunft für Azubis

Grund für den Personalabbau ist laut HOMAG ein Einbruch der Auftragszahlen in diesem Jahr. Damit ist auch die Zukunft von 70 bis 80 Auszubildenden ungewiss, die bislang gehofft hatten, übernommen zu werden, sagte die HOMAG-Betriebsratsvorsitzende Carmen Hettich-Günther dem SWR. Das Personal soll vor allem durch Abfindungen und Vorruhestandsmodelle abgebaut werden. Aber auch betriebsbedingte Kündigungen schließt das Unternehmen nicht mehr aus.

Betriebsrat nennt Alternativen

Der Betriebsrat schlägt Alternativen zu den Stellenstreichungen vor - zum Beispiel Kurzarbeit , verbunden mit einer Umwandlung von Geld in freie Tage, so Hettich-Günther. So könne man die Kapazität herunterfahren und trotzdem das Know-How in Schopfloch halten.

Kritik in Offenem Brief an HOMAG

Anfang November hatte das Unternehmen in einer Pressemitteilung verkündet, es plane 600 Stellen abzubauen. Ein Mitarbeiter, der seinen Namen nicht nennen wollte, hat einen Brief an die Geschäftsleitung geschrieben: Noch Mitte Oktober habe ein HOMAG-Pressesprecher betriebsbedingte Kündigungen zunächst ausgeschlossen. Schon wenige Wochen später kam die Kehrtwende. Dass nun fast zehn Prozent der Belegschaft gehen müssen, müsse man erstmal sacken lassen, so der Mitarbeiter.

Gründe für Stellenabbbau bei HOMAG

Durch den Stellenabbau erhofft sich das Unternehmen Einsparungen von rund 25 Millionen Euro im kommenden Jahr und ab 2025 jährlich etwa 50 Millionen Euro, teilte der Hersteller von Holzbearbeitungsmaschinen am Dienstagabend mit.

Derzeit arbeiten bei HOMAG rund 7.500 Beschäftigte weltweit. Noch vor einem Jahr meldete HOMAG eine deutliche Steigerung von Umsatz und Gewinn. Auch die Zahl der Beschäftigten stieg damals von 7.000 auf knapp 7.500.