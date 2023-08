In Seitingen-Oberflacht kommen Behörden und Bürger an ihre Grenzen. Ein junger Asylbewerber sorgt in dem Ort für Unruhe. Doch die Behörden haben kaum Möglichkeiten, einzugreifen.

Die Bürger im direkten Umkreis der Gemeinschaftsunterkunft (GU) in Seitingen-Oberflacht (Kreis Tuttlingen) fühlen sich seit einigen Monaten nicht mehr sicher. Denn die Geschichten über den in der GU lebenden 22-jährigen Asylbewerber aus Tunesien kennt hier anscheinend jeder. Und viele haben selbst Erfahrungen mit ihm. "Er geht in die Gärten von den Leuten, tagsüber geht er an die Autos, probiert, ob die auf sind, wenn die auf sind, geht er rein. Er klingelt auch mitten in der Nacht," erzählen zwei Frauen, die in der Nähe der GU leben.

Einige Einwohner haben sich Überwachungskameras zugelegt

Mehrere Einwohner bestätigen diesen Eindruck. "Man hat schon ein bisschen Angst", so ein junger Mann, der in derselben Straße wohnt. "Manchmal steht der einfach an der Straße, guckt uns an, bleibt fünf Minuten stehen und läuft dann weiter. Und keiner weiß warum." Es seien schon Fahrräder und Autos gestohlen und an anderer Stelle wieder abgestellt worden. Die Polizei sei in den vergangenen Monaten oft im Einsatz in Seitingen-Oberflacht. Die Garage oder mal ein Fenster offen stehen zu lassen oder das Auto einfach unabgeschlossen abzustellen, das war normal für die Menschen in der Gemeinde. Viele haben sich das mittlerweile abgewöhnt. Einige haben sich sogar Überwachungskameras zugelegt.

Die Einwohner in der Nähe der Gemeinschafts-Unterkunft in Seitingen-Oberflacht fühlen sich nicht mehr sicher. Einige haben sich deshalb Überwachungskameras zugelegt, auf die sie mit Schildern aufmerksam machen. SWR

Manche haben Angst vor dem Asylbewerber aus Tunesien

Der Asylbewerber sei seit Februar 2023 in Seitingen-Oberflacht, berichtet Bürgermeister Jürgen Buhl. Im Mai und Juni hätten dann die Probleme begonnen. Laut Jonas Manz vom Amt für Aufenthalt und Migration am Landratsamt Tuttlingen, das die GU betreut, war der junge Migrant schon mehrmals in Gewahrsam, zum Beispiel wegen Einbruch und Diebstahl. Dass es bei Delikten dieser Art bleibt – da sind sich die Menschen in Seitlingen-Oberflacht allerdings nicht so sicher. Eine Frau hat Angst, der Mann könnte gewalttätig werden. Im Gespräch mit dem SWR wirkt der Mann dagegen scheu. Er schaut viel auf den Boden, hält kaum Blickkontakt.

Für Seitingen-Oberflacht spricht die Security

Bislang hatten die meisten Seitinger kein Problem mit der Gemeinschaftsunterkunft und ihren Bewohnern. Seit 2017 leben dort an die 60 Menschen. Und seit einigen Jahren gibt es einen Helferkreis in dem Ort mit 2.500 Einwohnern. Doch im Fall des jungen Mannes aus Tunesien passiere zu wenig, meint eine Frau, die in der Nähe der Unterkunft lebt: "Er kam ja aus Trossingen, weil es da schon Ärger gab. Dann verstehe ich nicht, wieso der nächste Ort dann nicht auch sagen kann, dann muss er hier auch weg. Warum kann das Trossingen, warum kann das Seitingen nicht?" Tatsächlich war der junge Mann vor Trossingen sogar schon in Hessen untergebracht. Für Seitingen-Oberflacht habe vor allem die Security gesprochen, die rund um die Uhr in der GU ist, so Jonas Manz vom Amt für Aufenthalt und Migration.

In der Gemeinschaftsunterkunft in Seitingen-Oberflacht sind rund um die Uhr Security-Kräfte im Einsatz. SWR

Bürgerinnen und Bürger werden selbst aktiv

In den vergangenen Wochen haben die Bürger angefangen, sich zu organisieren, um mit der Situation umzugehen. In einer WhatsApp-Gruppe mit dem Namen "Patrouille" schreiben sie sich, sobald sie den Asylbewerber sehen. Dann, so erzählt eine Bürgerin, setzen sie sich zu mehreren ins Auto und fahren ihm hinterher, um sicherzustellen, dass er auch tatsächlich nur durch die Straße läuft. Das zeige Wirkung. Dass sie damit tun, was eigentlich Aufgabe der Polizei ist, scheint niemand zu stören.

Termin der Abschiebung verschoben

Bürgermeister Jürgen Buhl hält die WhatsApp-Gruppe für eine gute Sache. Sie sei das Ergebnis seiner Informationsveranstaltung im Juli. Mehrere besorgte Einwohner hätten sich an ihn gewandt, mit der Frage, was die Gemeinde und er als Bürgermeister mit der Situation machen. Deswegen habe er die Anwohner in direkter Nähe der GU eingeladen. Es sei so gelungen, die Leute zu beruhigen, erzählt Buhl.

Um die Menschen in der Nähe der Gemeinschaftsunterkunft in Seitingen-Oberflacht zu informieren und zu beruhigen, hat sie Bürgermeister Jürgen Buhl im Juli zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. SWR

Einige Anwohner sehen das auch so. Man wisse durch die Informationsveranstaltung, dass gewisse Prozesse schon im Gang sind, die aber ihre Zeit brauchen. Sie hätten erfahren, dass der Asylbewerber Mitte August abgeschoben werden soll. Doch der Termin wurde mittlerweile auf Anfang September verschoben. Denn noch immer fehlten die notwendigen Passersatzdokumente, sagt Jonas Manz. Andere Einwohner haben eher das Gefühl, dass die Veranstaltung gedacht war, um sie ruhig zu halten. Sie fragen sich, warum man nicht mehr tun kann, zum Beispiel den Asylbewerber nachts einzusperren.

Der Asylbewerber ist dem "Sonderstab gefährliche Ausländer" gemeldet

"Wir haben keinerlei Rechtsgrundlage dazu", meint Jonas Manz. Man könne Leute nicht zwingen, in ihrem Zimmer zu bleiben, schließlich sei man keine Justizvollzugsanstalt. Die Security habe man aber wegen des Asylbewerbers von einer auf zwei Personen erhöht. Es sei auch für das Amt für Aufenthalt und Migration schwer nachzuvollziehen, warum man Kleinkriminelle, deren Asylverfahren abgelehnt wurde, noch in der Bundesrepublik behalte, so Manz. Man habe den Mann über die Ausländerbehörde dem "Sonderstab gefährliche Ausländer" gemeldet, man habe getan, was man könne.

Man habe Mohammed J. dem "Sonderstab gefährlich Ausländer" gemeldet, so Jonas Manz vom Amt für Aufenthalt und Migration am Landratsamt Tuttlingen. SWR

Probleme innerhalb der Gemeinschaftsunterkunft

Auch für die Bewohner der GU ist die Situation unangenehm. Eine Bewohnerin erzählt, dass sie ihre Kinder von ihm fernhalte. Sie selbst habe keine Angst vor ihm. Ab und zu frage er sie nach Essen und dann gebe sie ihm etwas ab. Eigentlich bekommt der junge Tunesier Geld, um sich Essen und Fahrkarten zu kaufen, oder auch, um die Handyrechnung zu zahlen. Doch laut Siegbert Fetzer, Sozialarbeiter der GU Seitingen, ist der monatliche Betrag bei dem jungen Mann meist nach einer Woche aufgebraucht.

Ein paar Mal habe dieser auch schon andere Menschen in der GU geschlagen - andere Bewohner zum Beispiel im Streit um Essen oder auch die Security bei Hinweisen, er möge nach 22 Uhr leiser sein. Fetzer hält es für denkbar, dass der 22-Jährige psychisch krank ist. Der Asylbewerber sehe das aber anders und man könne ihn nicht zu einem Arztbesuch und einer Diagnostik zwingen. Jedenfalls nicht, solange keine Selbst- oder Fremdgefährdung nachgewiesen werden kann. Die bisherigen Vorfälle reichten dafür nicht.

Der junge Asylbewerber will zurück nach Tunesien

Der Tunesier selbst dementiert alle Vorwürfe. In einer Mischung aus Deutsch und Französisch sagt er, er habe nichts gemacht. Er erzählt auch, dass er nachts nicht schlafen könne und dass er zurück nach Tunesien wolle. Seinen Asylantrag hat er mittlerweile zurückgezogen.

Eigentlich wollen also alle, dass der junge Mann zurückkehrt nach Tunesien: Die Einwohner in Seitingen-Oberflacht, das Amt für Aufenthalt und Migration und auch er selbst. Und auch Bürgermeister Jürgen Buhl ist überzeugt: "Das Problem kriegen wir nur gelöst, indem der junge Mann in seine Heimat zurückfährt." Ob das allerdings wie geplant Anfang September passieren wird, muss sich zeigen.