Keiner will sich noch mit Astrazeneca impfen lassen. Das Tübinger Impfzentrum muss bald möglicherweise die noch vorhandenen Dosen wegwerfen. Sehr zum Ärger der Verantwortlichen.

Deutschland spendet ab sofort alle noch ausstehenden Impfstofflieferungen des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca direkt an eine internationale Initiative, die Entwicklungsländer mit Impfstoffen versorgt. Das hat Gesundheitsminister Spahn angekündigt. Doch das gilt nicht für die Dosen Astrazeneca, die in den Kühlschränken der Impfzentren lagern. Eine Tübinger Krankenschwester, die am Impfzentrum arbeitet, hat einen offenen Brief an Jens Spahn geschrieben – und mit der Antwort ist sie nicht wirklich glücklich.

Angela Hauser, Uniklinik-Krankenschwester in Rente, arbeitet seit Januar im Tübinger Impfzentrum. Dort lagern im Moment über 4.000 Dosen Astrazeneca, schätzt sie – weitere liegen lieferbereit in der Apotheke des Uniklinikums. Nur: Die will grade kaum jemand. Doch die Impfzentren dürfen sie nicht einfach weitergeben. Das hat Angela Hauser im Antwortschreiben des Gesundheitsministers mitgeteilt bekommen.

Haltbarkeit nur noch bis Oktober

Niemand außer dem Bund, nicht die Praxen, nicht die Kommunen, nicht die Länder, darf Impfstoffe an andere Staaten abgeben. Und der Bund muss vorher noch ein paar rechtliche Fragen klären. Um Haftungsansprüche zu vermeiden, brauche er Verträge mit Drittländern und Impfstoffherstellern. Weil der Astrazeneca-Impfstoff im Tübinger Kühlschrank aber teils im Oktober schon zu verfallen droht, will Angela Hauser ungern auf Verträge warten.

"Ich bin da einfach etwas pragmatischer und denke, das muss funktionieren ohne irgendwelche Verträge."

Der medizinische Leiter des Impfzentrums Michael Bamberg zeigt sich überzeugt, dass der Bund die Impfdosen rechtzeitig zurücknehmen und an bedürftige Länder weiterleiten wird. Es wäre fatal, meint er, wenn die Dosen verfallen würden, nur weil juristische Fragen nicht geklärt werden könnten.

Allerdings hat das Landesgesundheitsministerium schon Ende Juli mitgeteilt, dass bereits 4.000 Impfdosen entsorgt werden mussten, weil sie abgelaufen waren. Ein Schicksal, das Angela Hauser für die Tübinger Impfdosen verhindern möchte. "Jedes Fläschen, das wir hier haben", sagt sie, "ist wichtig, dass es an jemanden verimpft wird".