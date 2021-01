Sechs Jahre lang war er schon im Ruhestand. Dann kam Corona und Friedrich Kähny hat nicht lange überlegt: Der Mediziner kam zurück nach Gammertingen-Mariaberg, wo er lange als Hausarzt und Notfallmediziner gearbeitet hat.

Dort unterstützt er nun seit dem Frühjahr das Team des Medizinischen Versorgungszentrums in der Behinderteneinrichtung der Diakonie. Weil der 71-Jährige mittlerweile eigentlich in Ulm lebt und das Pendeln ihm zu weit war, hat er schnell und pragmatisch gehandelt – und seinen Wohnwagen hinter dem Gewächshaus der Landwirtschaft von Mariaberg abgestellt. Dort wohnt der Arzt aus Berufung nun.

Testen testen testen

Meistens aber ist er sowieso in seiner Praxis im Medizinischen Versorgungszentrum der Behinderteneinrichtung. Wichtigstes Motto seiner Arbeit: "Testen, testen, testen und bei den kleinsten Krankheitsanzeichen reagieren", sagt Friedrich Kähny. Allzu lange wird der reaktivierte Pensionär allerdings nicht mehr an seiner alten Wirkungsstätte aushelfen. "Ich bin ja nun demnächst mal 72 und ich bemerke die Grenzen und die Familie hebt so langsam den Finger." Im Juni will der Arzt endgültig aufhören. Solange noch bleibt sein Wohnwagen in Mariaberg stehen.