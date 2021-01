per Mail teilen

Sechs Jahre lang war er schon im Ruhestand. Dann kam Corona und Friedrich Kähny hat nicht lange überlegt: Der Mediziner kam zurück nach Gammertingen-Mariaberg, wo er lange als Hausarzt und Notfallmediziner gearbeitet hat. Dort unterstützt er nun seit dem Frühjahr das Team des Medizinischen Versorgungszentrums in der Behinderteneinrichtung der Diakonie. Weil der 71-Jährige mittlerweile eigentlich in Ulm lebt und das Pendeln ihm zu weit war, hat er schnell und pragmatisch gehandelt – und seinen Wohnwagen hinter dem Gewächshaus der Landwirtschaft von Mariaberg abgestellt. Dort wohnt der Arzt aus Berufung nun. Meistens aber, ist er sowieso in der Praxis. Julia Klebitz hat ihn besucht.

Im Mariaberg liegt Schnee. Das stört Friedrich Kähny aber nicht. Er ist Wintercampen gewohnt und seine gefleckten Kuhfellstiefel halten die Füße warm. Seit Frühjahr lebt der Arzt in seinem Wohnwagen neben der Landwirtschaft.

1 …neben dem Hühnerstall, zwischen den Schweinen und vor dem Bienenstand und da ist freier Blick auf Laucherttal runter und streng nach Osten. Also ich werde von der Sonne geweckt. Was will ich denn mehr?

Ein Paradies findet der 71-Jährige. Kleines Manko: Zu Fuß ist die Strecke zwischen Wohnwagen und Praxis ein bisschen weit. Im Sommer nimmt er das Motorrad. Jetzt im Winter hat er einen Dienstwagen bekommen. Um acht geht’s los im Medizinischen Versorgungszentrum der Behinderteneinrichtung. Programm an diesem Tag: Coronatests:

2 Wir hatten gestern eine Patientin. Sie musste ins Krankenhaus. Sie war Corona-positiv.

Heißt alle testen, die Kontakt hatten. Damit sich die Krankheit nicht ausbreitet in der Einrichtung.

3 Wir hatten auch dramatische Fälle, Wir hatten zwei, die zu den Göttlichen gegangen sind. Wir hatten strenge Fälle, die wir ins Krankenhaus geben mussten und wir hatten aber auch einigermaßen strenge Fälle, die wir aber hier behandeln konnten.

Teil der Strategie: Testen, testen, testen und bei den kleinsten Krankheitsanzeichen reagieren, sagt Friedrich Kähny. Dabei helfen alle in der Einrichtung mit:

4 Hier sind sehr gut eintrainierte Kompetenzen bei diesen Pflegekräften, bei diesen Heilerziehungspflegern.

Mariaberg hat ein eigenes PCR-Testgerät. Es ist quasi im Dauereinsatz. Gabriele Barth ist medizinische Fachangestellte und wertet die Tests aus:

5 Testergebnis invalid. Stimmt nicht. Ich machs nochmal

- Also sofort.

- Ok. 40 Minuten, dann haben wirs Ergebnnis

- Soviel Zeit muss sein.

Ein eingespieltes Team. Barth arbeitet gerne mit dem 71-Jährigen Arzt zusammen:

6 Sein Wissen ist unbegrenzt. Also ich kann jeden Tag was Neues dazulernen. Er hat eine ganz besondere Art von Humor.

Und die braucht Friedrich Kähny auch, denn er hat oft mit Schwerstkranken zu tun.

7 Was mich hier schon bewegt, das sind natürlich die schicksalhaft Kranken. Das sind die einen, aber die haben ja auch noch allgemeine Krankheiten. Sie haben ja nicht nicht nur das zu tragen, was sie sowieso mitbringen an Behinderungen geistiger Art, körperlicher Art, sondern sie haben ja auch das Recht normale Krankheiten zu bekommen und die muss man auch herausfinden.

Egal obs um einen Schnupfen geht, eine Lungenentzündung oder sonst eine Krankheit. Kähny kümmert sich aus Berufung. Lange allerdings gehe es nicht mehr:

8Ich bin ja nun demnächst mal 72 und ich bemerke die Grenzen und die Familie hebt so langsam den Finger.

Einen Nachfolger für Friedrich Kähny allerdings gibt es noch nicht.

9 Die Leute wissen nicht, wie schön man hier gut arbeiten kann. Diese Intuition mit dem Patienten umzugehen das ist dem einen gegeben. Dem anderen weniger.

Im Juni will der Arzt endgültig aufhören. Solange noch bleibt sein Wohnwagen in Mariaberg stehen.