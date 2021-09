Arzt aus Oberndorf hilft Erdbebenopfern auf Haiti

Vor rund vier Wochen bebte auf Haiti die Erde. Über 2.000 Menschen starben, viele wurden verletzt. Ein Arzt aus Oberndorf hat zwischen Trümmern geholfen und ist jetzt zurückgekehrt.

Über 10.000 Menschen sind bei dem Erdbeben der Stärke 7,2 auf der Karibikinsel Haiti verletzt worden, viele sind seither obdachlos. Die Katastrophe traf ein geschundenes Land, das sich vom letzten großen Beben vor elf Jahren noch nicht erholt hat. Auch politisch ist Haiti aus den Fugen geraten. Der Präsident wurde kürzlich ermordet.

Dörfer zerstört, Menschen hilflos

Die Hilfsorganisation Humedica hat Einsatzkräfte ins Katastrophengebiet geschickt, um medizinisch erste Hilfe zu leisten. Einer der beteiligten Mediziner war Rüdiger Wischert aus Oberndorf im Kreis Rottweil. Die Situation vor Ort sei gerade auf dem Land desaströs. "Es gibt Dörfer die völlig zerstört sind. Es gibt andere wo, jedes zweite oder dritte Haus kaputt ist. Und die Leute sind hilflos."

Arzt Rüdiger Wischert aus Oberndorf über die Situation im Erdbebengebiet.

Täglich mehrere Nachbeben

Er und die anderen Helfer hätten selbst nicht genau gewusst, was sie erwartet. Man habe Bilder von anderen Erdbeben oder vom Beben 2010 auf Haiti im Kopf, aber es sei dann doch ein Schock, wenn man tatsächlich vor Ort ist, so der Arzt aus Oberndorf. Es habe täglich mehrere Nachbeben gegeben. Vor allem in geschlossenen Räumen habe ihn das besorgt, aber "glücklicherweise ging alles glimpflich ab", so der Mediziner.

Rüdiger Wischert erzählt, wie die Menschen auf Haiti auf die Helfer reagiert haben.

Menschen seien dankbar

Wischert, fünf weitere Ärzte, eine Krankenschwester und eine Koordinatorin der Hilfsorganisation Humedica bildeten ein Team. Die Helfer fuhren mit großen Mengen Medikamenten in die ländlichen Gebiete auf Haiti und leisteten erste Hilfe. Die Menschen seien sehr dankbar gewesen, so Wischert, denn Hilfe vom Staat gebe es wenig. Von 90 Gesundheitseinrichtungen in der Region, wo das Beben war, seien etwa 60 zerstört.