Eine Gemeinschaftspraxis in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) kämpft gegen negative Kommentare und Bewertungen auf Twitter, Facebook und Google. Ein Arzt der Praxis vermutet, dass ein Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuz in einer Telegramm-Gruppe dazu aufgerufen hat. Der Arzt hat nun einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Die Praxis war in die Kritik geraten, weil sie Kinder ab sechs Monaten impft - ohne Zulassung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur und ohne Empfehlung der Stiko.