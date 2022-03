Handels-und Gewerbeverein in Rottenburg beschenkt Kundschaft

Wie jedes Jahr im März werden in Rottenburg an diesem Freitag mit einer Einkaufsnacht bis 22 Uhr und am Samstag Primeln als bunte Frühlingsboten an die Kunden ausgegeben.

In der Rottenburger Bahnhofstraße hat der Handels- und Gewerbeverein (HGV) sein "Primel-Häusle" aufgestellt. Unzählige der Frühblüher stehen zur Abholung bereit, in Rottönen von hell bis dunkel, lila, rosa, gelb, orange oder in mehreren zweifarbigen Varianten. Die teilnehmenden Einzelhändler stellen ihren Kunden einen Gutschein aus, den sie beim "Primel-Häusle" einlösen können oder überreichen ihnen direkt beim Einkauf ein Primelpflänzchen. SWR Tobias Rager Insgesamt 2.100 Primeln haben die Einzelhändler für ihre Kundschaft geordert. Die werden bis zum Samstagnachmittag alle weg sein, ist sich der HGV sicher. Mit ihrer Aktion wollen die Ladenbetreiber mehr Kunden in die Stadt locken und gemeinsam mit ihnen den Frühling möglichst bunt begrüßen.