In den Kliniken gelten mit der landesweiten Corona-Alarmstufe neue Regeln. Das betrifft vor allem die Besuche bei Patienten. In Tuttlingen sind derzeit gar keine erlaubt.

An der Tübinger Uniklinik dürfen Patienten ab Donnerstag nur noch eine Person pro Tag für jeweils eine Stunde empfangen. Die Besucher müssen entweder eine vollständige Impfung oder den Genesenen-Status nachweisen. Wer ambulant oder stationär in der Tübinger Uniklinik behandelt wird, muss entweder vollständig geimpft oder genesen sein oder einen Antigenschnelltest vorlegen. Ausnahmen gibt es bei Notfällen.

Besucherregelung in Zollernalb-Klinikum und im Klinikverbund Südwest

Auch im Zollernalb-Klinikum ist ab sofort täglich nur noch ein Besucher pro Patient erlaubt. Der Zugang ist nur mit 2G-Nachweis oder aktuellem Antigentest möglich. Gleiches ist in den Häusern des Klinikverbunds Südwest Calw und Nagold für Patientenbesuche gefordert. In Calw sind Besuche von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr möglich, in der Nagolder Klinik zwischen 11 und 12 Uhr. Dies gilt von Montag bis Freitag, am Wochenende und an Feiertagen nur in Ausnahmefällen.

Tuttlinger Klinikum erlaubt keine Besuche

Im Klinikum des Landkreises Tuttlingen sind seit Mittwoch wegen der hohen Infektionszahlen keine Besuche mehr erlaubt. Die beiden Kliniken in Tuttlingen und Spaichingen gewähren aber in besonderen Situationen wie in der Sterbephase eines Angehörigen den Zutritt. Zudem dürfen werdende Väter bei der Geburt dabei sein. In den Reutlinger Kreiskliniken sind bereits seit Anfang des Monats nur noch in Ausnahmefällen Besuche möglich.