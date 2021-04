Jürgen Leibfarth SWR SWR - Alexander Kluge

Jürgen Leibfarth

Mit oder ohne Mikro?

Beruflich beides und ein bissle mehr, privat ohne.

Neigschmeckt oder aus dem Ländle?

Geboren in Urach, aufgewachsen in Dettingen, Abi in Reutlingen. Erste journalistische Gehversuche beim Metzinger/Uracher Volksblatt und beim Reutlinger Generalanzeiger - also ein waschechtes Büble vom Fuße der Schwäbischen Alb.

Einfach oder kompliziert?

Für manche kompliziert einfach.

Süß oder salzig?

oder bitter mit Twitter.

Frühaufsteher oder Langschläfer?

Morgenstund hat Gold im Schlund - für Radiomenschen ein Schluckaufproblemchen.

Wiese oder Rasen?

Skat am Stammtischwiesle, Rennrad mit Wiesenblick, Kick auf gepflegtem Rollrasen.

Tatort oder Tagesschau?

Tatort Tagesschau zum Einschlafen. 100-Watt-Birne zum Aufwachen.

Online oder offline?

Maximal off-, minimal online - mindestens longline.

Unterwegs oder daheim?

Daheim viel unterwegs und unterwegs manchmal auch daheim.