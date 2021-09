Armin Laschet macht Wahlkampf in Rottenburg und Villingen-Schwenningen

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet ist am Mittwoch in Rottenburg und am Donnerstag in Villingen-Schwenningen aufgetreten. Bei beiden Veranstaltungen buhten Klimaaktivisten Laschet aus.

Auf dem Marktplatz von Rottenburg sprach Armin Laschet vor mehreren hundert Besuchern über Sicherung von Arbeitsplätzen, innere Sicherheit und Klimaschutz. Auf die Buh-Rufe reagierte er gelassen.

Solange man Andersdenkende respektiere, ihnen zuhören würde und sie ausreden lasse, befinde man sich unter Demokraten, so Laschet. Querdenker und Rechtsradikale allerdings streuten im Netz Hass, dem oft die Tat folge. Er verwies auf den Mord an Walter Lübke und das Tötungsdelikt an einem jungen Tankstellen-Kassierer in Idar-Oberstein.

Sozialverträgliche Energiewende

Dann widmete sich Laschet dem Thema Energiewende: Nicht die Grünen, sondern die große Koalition habe den Kohleausstieg beschlossen. Der musste sozialverträglich gestaltet werden, sagt Laschet in Richtung der Buhrufer.

Laschet warnte vor einem möglichen rot-rot-grünen Bündnis nach der Bundestagswahl. Wenn es rechnerisch eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün gebe, könne man sicher sein, dass sie es dieses Mal machen, mahnte Laschet. Dies müsse unbedingt verhindert werden.

Warnung vor Massenarbeitslosigkeit

Laschet befürchtet eine wirtschaftliche Krise, Massenarbeitslosigkeit, die Abwanderung vieler Betriebe ins Ausland, wenn Unternehmen wegen des Klimaschutzes stärker in die Pflicht genommen werden.

KIimaneutralität durch Wirtschaftskraft

Deutschland könne nur ein klimaneutrales Industrieland werden, wenn es wirtschaftlich stark sei, so der CDU-Kanzlerkandidat in Rottenburg. Die CDU setze dabei auf Anreize für neue Technologien statt auf Verbote. Während seiner Rede in Rottenburg wurde Laschet immer wieder von jungen Klimaaktivisten ausgebuht.

Laschet in Villingen-Schwenningen

Zum Abschluss des Wahlkampfes ist Kanzlerkandidat Armin Laschet am Donnerstag nach Villingen-Schwenningen gekommen. Am Münsterplatz sprach er vor schätzungsweise 500 Menschen. Mit ihm auf der Bühne standen Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und CDU-Bundestagskandidat Thorsten Frei und die CDU-Kandidatin für den Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen Maria-Lena Weiss. Im Publikum saß der ehemalige Ministerpräsident Erwin Teufel. Begleitet wurde Laschets Auftritt auch in Villingen-Schwenningen von Protesten vor allem jüngerer Menschen.