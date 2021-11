Wieviel Wachstum verträgt die Boomstadt Tübingen?

Unistädte ziehen Menschen, Firmen, Investoren an. In Tübingen will die Verwaltung ganz explizit Wachstum. Doch die Stadt platzt aus allen Nähten. Wohnraum ist knapp, der Verkehr dicht.

In den vergangenen fünfzehn Jahren sind viele Firmen nach Tübingen gekommen und haben Arbeitsplätze geschaffen. Gefragt sind vor allem innovative Firmen, die eng mit der Uni oder der Uniklinik zusammenarbeiten, insbesondere in den Bereichen Biotechnologie oder künstliche Intelligenz. Viele Bürger und Bürgerinnen aber sehen den Trend skeptisch. Sie wollen nicht, dass Tübingen weiter wächst und sich von der kleinen, gemütliche Fachwerkhäuser-Stadt zur Großstadt wandelt. Wachstum nicht aufzuhalten Doch gleichzeitig scheint den Menschen klar zu sein, dass dieses Wachstum in Tübingen nicht aufzuhalten ist. Baubürgermeister Cord Soehlke meint, man könne und sollte sich nicht dagegen sperren. "Wir sind keine Insel. Und wir haben eine regionale Verantwortung und die haben wir auch wirtschaftlich als Oberzentrum. Es ist eben nicht so, wie manchmal behauptet wird, dass dann bitte das Klinikum auf die Ostalb verlegt wird, und die Firmen sich doch in Albstadt ansiedeln sollen, weil da noch leere Gewerbeflächen sind. Das funktioniert halt nicht." Cord Soehlke rechnet für die Zukunft mit 500 neuen Arbeitsplätzen im Jahr. Also versucht die Stadt, den Balanceakt zwischen Wachstum und dem Bewahren des Kleinstadtcharakters zu steuern. Wirtschaftswachstum bedeute aber nicht immer zusätzlichen Flächenverbrauch. Im Industriegebiet „"Unterer Wert“" etwa hätten Autohäuser und Reparaturwerkstätten dicht gemacht. Da sei Platz für Neues. Zudem sei Tübingen in Baden-Württemberg führend dabei, flächensparend und dichter zu bauen, so der Tübinger Baubürgermeister. Im Tübinger Technologiepark haben sich in den vergangenen Jahren viele neue Firmen angesiedelt, doch auch dort ist die Fläche endlich. Curevac Wirtschaft im Wandel Generell sei man in Tübingen vor allem an Firmen interessiert, die wenig Fläche brauchen und gleichzeitig innovative, zukunftsgerichtete Jobs bieten, damit die Stadt auch im Jahr 2045 noch gut aufgestellt sei, sagt Soehlke. "Wir werden destruktive Wirtschaftsentwicklungen haben da draußen. Es wird sich unsere Autoindustrie verändern. Dieses baden-württembergische Wirtschafts- und Wohlstandsmodell muss nicht bis in alle Ewigkeit funktionieren. Und da ist es klug, das jetzt aufzubauen. Es ist auch klug, junge Leute, die hier an der Universität sind, zu halten." Im Technologiepark hätten zahlreiche Startups dafür gesorgt, dass hochbezahlte Arbeitskräfte in Tübingen jetzt auch Arbeitsplätze finden. "Aber die Flächen sind endlich", so Soehlke, der damit Ängste zerstreuen will, dass auf dem Ackerland neben dem Technologiepark irgendwann ebenfalls Hochhäuser stehen könnten. Ob dieser Baustopp dann tatsächlich hält, muss aber wohl die Zukunft zeigen.