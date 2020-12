Eine Forschergruppe der Universität Tübingen bekommt vom Bund eineinhalb Millionen Euro. Damit will sie herausfinden, wie Menschen vor vier- bis fünftausend Jahren in einer der trockensten Regionen der Welt, im heutigen Oman, gelebt haben. An der Forschung sind auch Archäologen der Unis in Mainz, Frankfurt und Göttingen beteiligt.