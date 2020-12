In den Kreisen Reutlingen und Tübingen ist die Arbeitslosenquote im August auf 4,4 Prozent gestiegen. Laut Arbeitsagentur war sie zuletzt im März 2010 so hoch. Ein saisonbedingter Anstieg sei im Sommer nicht ungewöhnlich, so Wilhelm Schreyeck, Leiter der Arbeitsagentur Reutlingen/Tübingen. Der Anstieg um 30 bis 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr und die verhaltenen Meldungen offener Stellen seien jedoch Corona-Folgen. Das hohe Niveau habe sich in den Vormonaten aufgebaut und erhöhe sich jetzt wegen saisonaler Effekte. Er sehe noch keine Entspannung. Auch in den Kreisen Calw, Zollernalb und Sigmaringen ist die Zahl der Arbeitslosen verglichen mit dem letzten Jahr deutlich gestiegen. In den Kreisen Tuttlingen, Rottweil und Freudenstadt sogar um über 50 Prozent.