Der Arbeitsmarkt in der Region hat sich auch im Oktober leicht erholt. Die Arbeitsagenturen befürchten aber, dass der am Mittwoch verordnete Lockdown ab November die positiven Effekte schnell zunichte machen könnte. Die Arbeitslosenzahlen sind in der Region weiter niedrig. Sie liegen zwischen 3,5 Prozent im Kreis Tübingen und 4,7 Prozent im Schwarzwald-Baar-Kreis. Im Vergleich zum sehr guten Vorjahr sei die Zahl der Arbeitslosen zwar auch im Oktober weiter sehr hoch gewesen, so der Leiter der Reutlinger Arbeitsagentur. Die Zahl der gemeldeten Stellen sei aber seit Mai wieder kontinuierlich leicht gestiegen. Auch die Agenturen in Balingen und Nagold spüren die Herbstbelebung.