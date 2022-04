Weniger Arbeitslose - mehr offene Stellen im Bezirk Reutlingen

Die Zahl der Arbeitslosen ist im März in der Region zurückgegangen. Die meisten Arbeitsagenturen melden mehr freie Stellen als im Februar oder noch vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquoten liegen zwischen drei Prozent in der Agentur Reutlingen und dreieinhalb Prozent in Nagold. Der Arbeitsmarkt ist in Bewegung. Je nach Personengruppen entwickeln sich die Arbeitslosenzahlen zum Beispiel im Bereich der Arbeitsagentur Reutlingen unterschiedlich. Im Vergleich zum März vergangenen Jahres gab es bei den unter 25-Jährigen fast ein Drittel weniger, bei den über 50-Jährigen bis zu 15 Prozent weniger.

Mehr freie Stellen

In fast allen Arbeitsagenturen gibt es nun wieder mehr freie Arbeitsplätze. Das lässt laut Agenturen auf eine noch bessere Beschäftigung in den nächsten Wochen und Monaten hoffen. Der Krieg in der Ukraine habe sich noch nicht auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar gemacht, so die Landesarbeitsagentur.

Zu wenig Bewerber für Lehrstellen

Nach wie vor gibt es zum Beispiel im Bezirk der Agentur für Arbeit in Balingen zu wenig Bewerber für Lehrstellen. Jugendlich hätten deshalb ein großes Angebot an Ausbildungsstellen und gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Für die Betriebe bleibe es schwierig, geeignete Bewerber zu finden, heißt es in einer Mitteilung der Agentur.