Die Arbeitslosigkeit in den Kreisen Reutlingen und Tübingen ist mit Beginn der Corona-Krise stark angestiegen und seitdem nur leicht gesunken. Das geht aus einer vorläufigen Bilanz der Arbeitsagentur Reutlingen hervor.

Im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 meldeten sich Tausende Betriebe, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bei der Agentur für Arbeit in Reutlingen, weil sie Fragen unter anderem zum Thema Kurzarbeit hatten. Viele Menschen hatten damals Angst, ihren Job zu verlieren. Doch laut Arbeitsagentur trafen die schlimmsten Befürchtungen nicht ein. Massenentlassungen habe es im Corona-Jahr 2020 nicht gegeben. Allerdings stieg die Zahl der Arbeitslosen.

Am meisten Kurzarbeit im April

Am meisten Menschen waren laut Agentur im September vergangenen Jahres arbeitslos gemeldet. Seit diesem Februar würden aber auch die Auswirkungen des zweiten Lockdowns deutlich sichtbar. Im April 2020 hatten besonders viele Betriebe im Agenturbezirk Reutlingen-Tübingen Kurzarbeit angemeldet, insgesamt für fast ein Drittel der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Teilweise sei das auch nur vorsorglich geschehen, so die Arbeitsagentur. Im Sommer sei die Kurzarbeit dann stark zurückgegangen.

Vor allem Gastronomie in Kurzarbeit

Besonders betroffen im Corona-Jahr 2020 seien Gastronomie und Einzelhandel gewesen. Hatte die Arbeitsagentur vor der Pandemie noch durchschnittlich knapp 7.000 Euro Kurzarbeitergeld pro Woche ausbezahlt, sind es nun fast drei Millionen Euro. Zahlte sie vorher rund eineinhalb Millionen Euro pro Woche Arbeitslosengeld, sind das jetzt über zwei Millionen Euro.

Für die kommenden drei Monate rechnet die Arbeitsagentur Reutlingen mit einem weiteren leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Schwierigkeiten im Ausbildungsbereich

Probleme sieht der Geschäftsführer der Arbeitsagentur bei der Ausbildung. Schreyeck befürchtet, dass es in diesem Jahr noch schwieriger wird, Ausbildungsplätze zu besetzen. Im SWR sagte er, einerseits sei die Ausbildungsbereitschaft vieler Betriebe zurückgegangen. Auf der anderen Seite sei es auch schwerer geworden, an Jugendliche zu kommen, die eine Ausbildung machen wollen. Vor Corona habe es viele Berufsorientierungsmessen, Ausbildungsbörsen an Schulen und Betriebspraktika gegeben. Diese Angebote gebe es derzeit kaum noch, so Schreyeck.