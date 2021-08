Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in der Region bleibt stabil. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei ungewöhnlich hoch, berichten die Agenturen für Arbeit. Demnach ist die Arbeitslosigkeit im Juli weiter gesunken, schreibt etwa die Agentur für Arbeit in Balingen. Damit setze sich der Trend der vergangenen Monate fort. Die Sommerflaute entfällt in diesem Jahr. Der Jobmotor habe noch einmal richtig Fahrt aufgenommen, heißt es aus Reutlingen. Berufliche Weiterbildung sei wieder möglich, in vielen Branchen gebe es einen Corona-Nachholeffekt. Etwas holpriger ist die Lage auf dem Ausbildungsmarkt, berichtet auch die Agentur für Arbeit in Rottweil. Es wurden deutlich weniger Stellen vermittelt als vor Corona, viele Ausbildungsplätze seien noch unbesetzt.