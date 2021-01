per Mail teilen

Die Arbeitslosigkeit in der Region steigt zum Jahresbeginn an. Laut Arbeitsagentur Reutlingen sind inzwischen immer mehr Ältere betroffen und die Zahl der Langzeitarbeitslosen steigt. Das lasse sich zum Teil saisonal begründen. Arbeitsverhältnisse liefen oft zum Jahresende aus. Zudem sorge der schneereiche Winter dafür, dass Arbeiten im Außenbereich kaum möglich seien, so der Chef der Arbeitsagentur Reutlingen/Tübingen. Im Agenturbezirk Rottweil - Villingen-Schwenningen hat sich die Zahl der Langzeitarbeitlosen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Die Arbeitslosenquote steigt dort im Januar auf 4,2 Prozent. Die Kreise Sigmaringen, Calw, Freudenstadt und der Zollernalbkreis meldeten zwischen 3,9 und 4,4 Prozent. Die höchste Arbeitslosenquote hat mit 4,7 Prozent der Schwarzwald-Baar-Kreis.