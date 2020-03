Die Wirtschaftsförderungen von Albstadt bis Tübingen und die Industrie- und Handelskammer Reutlingen wenden sich in einem gemeinsamen Aufruf an die Vermieter von gewerblichen Immobilien in der Region Neckar-Alb. Sie sollen auf die angespannte Lage der Mieter Rücksicht nehmen. Für zahlreiche Klein- und Kleinstunternehmen falle durch die Corona-Pandemie deren Einkommensquelle weg, heißt es in einer Pressemitteilung der IHK.