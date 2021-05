per Mail teilen

Auf allen städtischen Parkplätzen in Freudenstadt kann man jetzt Parkscheine online lösen, mit einer Smartphone-App. Zettel aus dem Automaten kann man nach wie vor ziehen, aber eben auch per App bargeldlos bezahlen. Der Vorteil laut OB Osswald: Wenn man länger unterwegs ist als geplant, kann man seinen Parkschein am Smartphone verlängern. Und wenn man früher wieder wegfährt, die Parkzeit vorzeitig beenden - das spare unnötige Parkgebühren. Besonders viel spart man vom 21. bis zum 31. Mai. Da kann man das digitale Parken kostenlos ausprobieren.